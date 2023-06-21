Росіяни поступово повертаються на колишні позиції після відступу через підрив ГЕС

"Якщо після підйому води вони змушені були відступити на певну відстань до 15 км на деяких ділянках і зменшити інтенсивність вогню, то поступово вони повертаються до тих самих покажчиків", - розповіла вона.

Крім того, за словами Гуменюк, ворог намагається активізувати обстріли.

"Вже за минулу добу ми зафіксували 75 обстрілів. Це повернення до тієї позначки, які були до створення ними техногенної катастрофи", - констатувала речниця.

Ситуація на Дніпровському напряму

Розповідаючи про загальну ситуацію на Дніпровському напрямку, то Гуменюк зазначила, що в порівнянні із Запорізьким, дещо знижена активність Сил оборони в просуванні географічному, але дуже підвищена активність контрбатарейної боротьби.

"Ми продовжуємо нищити потужності ворога, поки він передислоковується після того, як відходить велика вода. Вони створили катастрофу, яка вплинула досить суттєво і на їх позиції", - додала Гуменюк.

Зараз окупантам доводиться оновлювати карти мінних полів, які вони створили як засіб оборони, а велика вода їх підірвала і порозкидала в новій географічній локації.

Підрив Каховської ГЕС

Російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. У зв'язку із цим затопило Херсонську область та деякі населені пункти Миколаївської області.

Після катастрофи, через яку виявилися затопленими 80 населених пунктів, Гуменюк розповідала, що окупанти відійшли від Дніпра на 5-15 км. Але це їм не завадило обстрілювати Херсон навіть під час евакуації місцевого населення.