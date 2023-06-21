Россияне постепенно возвращаются на прежние позиции после отступления из-за подрыва ГЭС

"Если после подъема воды они вынуждены были отступить на определенное расстояние до 15 км на некоторых участках и снизить интенсивность огня, то постепенно они возвращаются к тем же показателям", - рассказала она.

Кроме того, по словам Гуменюк, враг пытается активизировать обстрелы.

"Уже за минувшие сутки мы зафиксировали 75 обстрелов. Это возвращение к той отметке, которая была до создания ими техногенной катастрофы", - констатировала спикер.

Ситуация на Днепровском направлении

Рассказывая об общей ситуации на Днепровском направлении, Гуменюк уточнила, по сравнению с Запорожским, несколько снижена активность Сил обороны в продвижении географическом, но очень повышена активность контрбатарейной борьбы.

"Мы продолжаем уничтожать мощности врага, пока он передислоцируется после того, как отходит большая вода. Они создали катастрофу, которая повлияла достаточно существенно и на их позиции", – добавила Гуменюк.

Сейчас оккупантам приходится обновлять карты минных полей, которые они создали как средство обороны, а большая вода их взорвала и разбросала в новой географической локации.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. В связи с этим затопило Херсонскую область и некоторые населенные пункты Николаевской области.

После катастрофы, из-за которой оказались затопленными 80 населенных пунктов, Гуменюк рассказывала, что оккупанты отошли от Днепра на 5-15 км. Но это им не мешало обстреливать Херсон даже во время эвакуации местного населения.