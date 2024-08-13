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Росіяни показали надводний дрон і назвали його "Мурена-300": які в нього характеристики

Вівторок 13 серпня 2024 18:56
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Росіяни показали надводний дрон і назвали його "Мурена-300": які в нього характеристики Фото: російський дрон "Мурена-30" (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація показала нібито власну розробку надводного дрона з назвою "Мурена-300". Він нагадує український дрон Magura, яким було знищено російські кораблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський портал www1.ru.

Днями в Росії пройшла військова виставка, на якій і було презентовано безпілотник. Як заявляють росіяни, їх безпілотник може долати до 500 кілометрів і нести до 500 кілограмів корисного навантаження. А крейсерська швидкість - до 45км/год.

Російські розробники розповіли, що за рахунок супутникового зв'язку безпілотник стійкий до дії засобів радіоелектронної боротьби. Дрон нібито оснащене системою інерціальної навігації, супутниковими терміналами і може вести відеозйомку в режимі реального часу.

Фото: російський дрон "Мурена-30" (росЗМІ)

Цікаво і те, що російська розробка нагадує представлені в Україні надводні дрони Magura. Детальніше про цей морський безпілотник читайте в матеріалі РБК-Україна "Magura V5. Що відомо про надводний український дрон, який топить флот РФ".

Окрім того, морський дрон - не перша зброя, яку росіяни скопіювали в України. Цього року вони представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай", яка нагадує створену в Україні турель "Шабля".

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