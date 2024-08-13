ua en ru
Вт, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія скопіювала українську роботизовану турель "Шабля" та дала їй назву "Чапай"

Вівторок 13 серпня 2024 17:01
UA EN RU
Росія скопіювала українську роботизовану турель "Шабля" та дала їй назву "Чапай" Фото: РФ показала роботизовану турель "Чапай" (t.me/RussianArms)
Автор: Наталія Кава

Росіяни представили дистанційну керовану кулеметну турель під назвою "Чапай". Вона нагадує створену в Україні турель "Шабля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Свою розробку росіяни вперше представили на власному оборонному форумі "Армія-2024" у Москві. Розробка була презентована інвестиційним фондом "Эра", який фінансує російських розробників озброєння.

Як свідчать фото з виставки, у своїй розробці росіяни повністю повторили як саму концепцію, так і реалізацію створеної в Україні зброї "Шабля". Вона з вересня минулого року була допущена до використання на фронті Збройними силами України.

Що відомо про російський аналог

Російська версія турелі має дистанційне керування по дротах та використовує оптико-прицільний модуль. Зброя адаптована під різні кулемети - 7,62 ПКМ або 12,7-мм НСВ "Утес" та "Корд".

Варто зауважити, що зараз мова йде лише про виставковий зразок "Чапаю". Чи вдалося Росії налагодити серійне виробництво - не відомо.

Фото: РФ показала роботизовану турель "Чапай" (t.me/RussianArms)

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що у Росії на форму "Армія-2024" було публічно представлено зенітно-ракетний комплекс С-500 "Прометей", який нібито може збивати гіперзвукові цілі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Збройні сили України
NEWS
"Прорив" у Курській області триває вже тиждень: яку територію не контролює РФ (мапи боїв)
"Прорив" у Курській області триває вже тиждень: яку територію не контролює РФ (мапи боїв)
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія