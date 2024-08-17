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Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ, - 3 ОШБр

Украина, Суббота 17 августа 2024 21:22
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Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ, - 3 ОШБр Фото: Россияне пытаются скопировать технику ВСУ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ. На этот раз они положили глаз на украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения "Терра" в составе Третьей штурмовой бригады Николая Волохова ("Абдула") в эфире телемарафона.

"Мы имеем успехи в использовании больших дронов-бомберов, которые применяем ночью, хотя и днем также, и враг пытается их скопировать", - пояснил "Абдулла".

Он заметил, что россияне хотят скопировать все то, что наносит им чрезвычайный вред, то, что разрушает их укрепрайоны и то, что не дает им проводить логистику ночью.

"Насколько успешно у них это удается - на данный момент это не ощущается большой проблемой, хотя они предпринимают попытки скопировать наши успехи постоянно", - отметил командир подразделения.

Напомним, это не первый раз россияне выбирают украсть идею уже готового изделия, чем сделать свой собственный. Российские оккупанты не раз копировали не только военные объекты, но и перерабатывали украинские патриотические песни на свой лад.

В частности, мы сообщали, что на днях россияне представили дистанционную управляемую пулеметную турель под названием "Чапай". Она напоминает созданную в Украине турель "Сабля".

До этого Российская Федерация показала якобы собственную разработку надводного дрона под названием "Мурена-300", однако стоит заметить, что он слишком напоминает украинский дрон Magura, которым были уничтожены российские корабли.

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