Россияне постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ, - 3 ОШБр

Российские оккупанты постоянно пытаются скопировать технику, которая приносит успех ВСУ. На этот раз они положили глаз на украинские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командира подразделения "Терра" в составе Третьей штурмовой бригады Николая Волохова ("Абдула") в эфире телемарафона.

"Мы имеем успехи в использовании больших дронов-бомберов, которые применяем ночью, хотя и днем также, и враг пытается их скопировать", - пояснил "Абдулла".

Он заметил, что россияне хотят скопировать все то, что наносит им чрезвычайный вред, то, что разрушает их укрепрайоны и то, что не дает им проводить логистику ночью.

"Насколько успешно у них это удается - на данный момент это не ощущается большой проблемой, хотя они предпринимают попытки скопировать наши успехи постоянно", - отметил командир подразделения.