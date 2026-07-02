Росіяни поспіхом переходять з бензину на газ, але стає ще гірше, - ЗМІ
У Росії на тлі загострення паливної кризи різко зріс попит на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) для автомобілів. Однак і тут росіяни стикнулися з кількома серйозними проблемами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Через дефіцит бензину в Росії ГБО для автомобілів знову на піку популярності. Але виробники та автосервіси не встигають задовольнити підвищений попит.
РосЗМІ стверджують, що у червні кількість звернень щодо переобладнання автомобілів на газ була на 35% більшою, ніж у березні-квітні.
Через ажіотаж запис на встановлення ГБО вже розписаний на найближчі три місяці, повідомили на ринку.
Крім того, майстерні, які займаються переобладнанням авто, зіткнулися з дефіцитом необхідного обладнання.
Там вже скаржаться, постачальники не були готові до різкого зростання попиту: запаси швидко вичерпалися. Ба більше, вартість комплектів майже подвоїлася.
Основний виробник газобалонного обладнання - "Новогрудський завод газової апаратури" - також не може впоратися з великою кількістю замовлень.
На даний момент за установку "газу" росіянам доведеться заплатити від 53 до 90 тисяч руб. без реєстрації.
Як повідомляло раніше РБК-Україна, ціни на бензин у Росії знову б'ють рекорди через щоденні атаки ЗСУ.
До слова, нещодавно глава Кремля Володимир Путін визнав проблеми із постачанням пального, проте одразу збрехав про їхній реальний масштаб.
Також відомо, що 2 липня Україна завдала удару по одному з найбільших НПЗ у РФ.