Росіяни поскаржилися на удар по порту в Краснодарському краї

Краснодарський край другу добу поспіль перебував під атакою. "Прильоти" були по порту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва в Telegram.
"Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Хвиля Темрюцького району", - сказав він.
Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки нібито є жертви і поранені. Він стверджує, що "загинули два співробітники підприємства, ще кілька - постраждали".
Також губернатор додав, що через удар на території терміналу триває пожежа, там горять чотири резервуари з нафтопродуктами.
До ліквідації наслідків росіяни залучили 97 осіб і 29 одиниць техніки.
Нагадаємо, в ніч на 21 січня невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого на території підприємства сталася пожежа.
За даними місцевих ЗМІ, загоряння виникло після падіння уламків дрона на територію НПЗ.
У повідомленні росіян стверджується, що постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає, на місці події працювали спеціальні та аварійні служби.
Також росіяни скаржилися на атаку ракет і дронів на Краснодарський край 10 січня. В аеропортах Краснодара і Геленджика оголошували план "килим".