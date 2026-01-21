UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни поскаржилися на удар по порту в Краснодарському краї

Ілюстративне фото: у Краснодарському краї атакували порт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Краснодарський край другу добу поспіль перебував під атакою. "Прильоти" були по порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва в Telegram.

"Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Хвиля Темрюцького району", - сказав він.

Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки нібито є жертви і поранені. Він стверджує, що "загинули два співробітники підприємства, ще кілька - постраждали".

Також губернатор додав, що через удар на території терміналу триває пожежа, там горять чотири резервуари з нафтопродуктами.

До ліквідації наслідків росіяни залучили 97 осіб і 29 одиниць техніки.

Атака на Афіпський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 січня невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого на території підприємства сталася пожежа.

За даними місцевих ЗМІ, загоряння виникло після падіння уламків дрона на територію НПЗ.

У повідомленні росіян стверджується, що постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає, на місці події працювали спеціальні та аварійні служби.

Також росіяни скаржилися на атаку ракет і дронів на Краснодарський край 10 січня. В аеропортах Краснодара і Геленджика оголошували план "килим".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКраснодарский крайВійна в УкраїніАтака дронів