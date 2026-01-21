RU

Россияне пожаловались на удар по порту в Краснодарском крае

Иллюстративное фото: в Краснодарском крае атаковали порт (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Краснодарский край вторые сутки подряд находился под атакой. "Прилеты" были по порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Telegram.

"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района", - сказал он. 

Кондратьев заявил, что в результате атаки якобы есть жертвы и раненые. Он утверждает, что " погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали".

Также губернатор добавил, что из-за удара на территории терминала продолжается пожар, там горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации последствий россияне  привлекли 97 человек и 29 единиц техники.

Атака на Афипский НПЗ

Напомним, в ночь на 21 января неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в России, в результате чего на территории предприятия произошел пожар.

По данным местных СМИ, возгорание возникло после падения обломков дрона на территорию НПЗ.

В сообщении россиян утверждается, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на месте происшествия работали специальные и аварийные службы.

Также россияне жаловались на атаку ракет и дронов на Краснодарский край 10 января. В аэропортах Краснодара и Геленджика объявляли план "ковер".

