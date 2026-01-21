Россияне пожаловались на удар по порту в Краснодарском крае

"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района", - сказал он.

Кондратьев заявил, что в результате атаки якобы есть жертвы и раненые. Он утверждает, что " погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали".

Также губернатор добавил, что из-за удара на территории терминала продолжается пожар, там горят четыре резервуара с нефтепродуктами.

К ликвидации последствий россияне привлекли 97 человек и 29 единиц техники.