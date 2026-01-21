Россияне пожаловались на удар по порту в Краснодарском крае

Краснодарский край вторые сутки подряд находился под атакой. "Прилеты" были по порту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Telegram.
"Сегодня вечером под удар попали портовые терминалы в поселке Волна Темрюкского района", - сказал он.
Кондратьев заявил, что в результате атаки якобы есть жертвы и раненые. Он утверждает, что " погибли два сотрудника предприятия, еще несколько - пострадали".
Также губернатор добавил, что из-за удара на территории терминала продолжается пожар, там горят четыре резервуара с нефтепродуктами.
К ликвидации последствий россияне привлекли 97 человек и 29 единиц техники.
Напомним, в ночь на 21 января неизвестные беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в России, в результате чего на территории предприятия произошел пожар.
По данным местных СМИ, возгорание возникло после падения обломков дрона на территорию НПЗ.
В сообщении россиян утверждается, что пострадавших и повреждений инфраструктуры нет, на месте происшествия работали специальные и аварийные службы.
Также россияне жаловались на атаку ракет и дронов на Краснодарский край 10 января. В аэропортах Краснодара и Геленджика объявляли план "ковер".