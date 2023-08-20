Россияне пожаловались на новую "атаку", теперь в Ростовской области
Россияне заявляют, что неизвестные дроны пытались атаковать Ростовскую область. При этом оккупанты утверждают, что беспилотники уничтожили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.
По его словам, утром 20 августа средства РЭБ якобы нейтрализовали неизвестные дроны-камикадзе. Как утверждает губернатор, ПВО не сработала из-за маленького размера цели.
"Две дроны упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска", - написал губернатор.
Традиционно для россиян - пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
Атаки на территории РФ
Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары, а россияне стали жаловаться на атаки.
Так, вчера Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Тамм размещаются российские бомбардировщики Ту-22м3. Аналитики ISW отмечают, что в результате инцидента в Новгородской области два самолета РФ могли быть повреждены.
Также ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов. Также ночью закрыли все аэропорты вблизи Москвы из-за якобы беспилотников.
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