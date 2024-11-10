Росіяни поскаржилися на атаку дронів на Москву і закрили аеропорти (відео)

У Підмосков'ї зранку 10 листопада помітили невідомі дрони. Росіяни заявили про атаку на Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна в Telegram.
Собянін близько 7:40 повідомив, що нібито у Раменському міському окрузі збили два безпілотники, які летіли на Москву. Потім він заявив про знищення ще 10 дронів. За його словами, ППО нібито працювала у міських округах Раменське, Домодєдово та Коломна.
Ще через декілька хвилин Собянін заявив про ліквідацію ще 13 дронів. Загалом, за його словами, російська ППО у Підмосков'ї збила 25 дронів.
При цьому росіяни у мережі публікували кадри з прольотами дронів. За словами російських чиновників, постраждалих та руйнувань нібито немає.
За інформацією росЗМІ, у московських аеропортах "Внуково" та "Домодєдово" ввели план "Килим". Його оголошують у тому разі, якщо є загроза враження літаків або було зафіксовано перетин кордону РФ.
Роботу аеропортів обмежили, вони не приймали та не випускали літаки.
У мережі також повідомили, що після вибухів у Підмосков'ї виникло кілька пожеж.
Нагадаємо, в ніч на 10 листопада також було неспокійно у російському Брянську. У місті чули вибухи, росіяни заявляли, що протиповітряна оборона нібито збивала дрони. Після вибухів у Брянську виникла пожежа.
У мережі заявили, що нібито під удар могла потрапити військова частина, а саме 1060 центр матеріально-технічного забезпечення російських військ.
Тим часом Міноборони РФ заявило, що буцімто вночі знищили понад 23 безпілотники над Брянською, Ростовською, Бєлгородською та Курською областями.
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