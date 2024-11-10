Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву и закрыли аэропорты (видео)

Собянин около 7:40 сообщил, что якобы в Раменском городском округе сбили два беспилотника, летевших на Москву. Затем он заявил об уничтожении еще 10 дронов. По его словам, ПВО якобы работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Еще через несколько минут Собянин заявил о ликвидации еще 13 дронов. Всего, по его словам, российская ПВО в Подмосковье сбила 25 дронов.

При этом россияне в сети публиковали кадры с пролетами дронов. По словам российских чиновников, пострадавших и разрушений вроде бы нет.

По информации росСМИ, в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Работу аэропортов ограничили, они не принимали и не выпускали самолеты.

В сети также сообщили, что после взрывов в Подмосковье произошло несколько пожаров.