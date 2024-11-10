RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россияне пожаловались на атаку дронов на Москву и закрыли аэропорты (видео)

Фото: россияне пожаловались на атаку дронов на Москву (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Подмосковье утром 10 ноября зафиксировали неизвестные дроны. Россияне заявили об атаке на Москву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина в Telegram.

Собянин около 7:40 сообщил, что якобы в Раменском городском округе сбили два беспилотника, летевших на Москву. Затем он заявил об уничтожении еще 10 дронов. По его словам, ПВО якобы работала в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна.

Еще через несколько минут Собянин заявил о ликвидации еще 13 дронов. Всего, по его словам, российская ПВО в Подмосковье сбила 25 дронов.

При этом россияне в сети публиковали кадры с пролетами дронов. По словам российских чиновников, пострадавших и разрушений вроде бы нет.

 

По информации росСМИ, в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" ввели план "Ковер". Его объявляют в том случае, если существует угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ.

Работу аэропортов ограничили, они не принимали и не выпускали самолеты.

 

В сети также сообщили, что после взрывов в Подмосковье произошло несколько пожаров.

 

Напомним, в ночь на 10 ноября также было неспокойно в Брянске. В городе слышали взрывы, россияне заявляли, что противовоздушная оборона якобы сбивала дроны. После взрывов в Брянске возник пожар.

В сети заявили, что якобы под удар могла попасть военная часть, а именно 1060 центр материально-технического обеспечения российских войск.

Между тем Минобороны РФ заявило, что ночью якобы уничтожили более 23 беспилотников над Брянской, Ростовской, Белгородской и Курской областями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМоскваАтака дронов