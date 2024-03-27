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Росіяни поскаржились на чергову атаку на Бєлгород

Ілюстративне фото: Бєлгород обстріляли снарядами 27 березня (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Жителі російського Бєлгорода ввечері 27 березня поскаржились на атаку невідомих безпілотників на місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські Telegram-канали.

За даними місцевих, внаслідок атаки безпілотників було вибито вікна в 26 квартирах 12 багатоквартирних будинків. Такж нібито пошкоджено вікна в поліклініках №7 і №8 Бєлгорода.

Росіяни заявляють про пошкодження складського приміщення в корпусі дитячої обласної клінічної лікарні. Там осколки снарядів нібито вибили вікна і посікли фасади в 4 установах освіти: у д/с №19, д/с 72, приватному дитячому садку і школі №40. Наразі пошкодження виявлено у 8 автомобілях, два з яких згоріли повністю.

Традиційно росіяни заявили, що їх засоби ППО відбили атаку. Однак в результаті цього в селищі Дубове в трьох квартирах одного багатоквартирного будинку посічено вікна, в одному приватному домоволодінні пошкоджено покрівлю та паркан. Також пошкоджено один автомобіль. У селі Ріпне осколками посічено три автомобілі.

 

Фото: обстріл Бєдгорода 27 березня (t.me/zhest_belgorod)

Ситуація в Бєлгородській області

12 березня бійці "Російського добровольчого корпусу" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон України з Росією та взяли під контроль кілька населених пунктів у Бєлгородській та Курській областях.

Пізніше "Сибірський батальйон" повністю взяв під контроль селище Горьковський у Бєлгородській області. Добровольці анонсували нові удари по військових об'єктах і військових РФ у Курську та Бєлгороді. Цивільних закликали евакуюватися.

23 березня мер Бєлгорода повідомив про аварійне відключення електроенергії на двох вулицях міста після начебто атаки ЗСУ.

У відповідь на рейд добровольців, підконтрольна режиму Путіна авіація вдарила бомбами ФАБ-250 у Бєлгородській області.

Дніми російські добровольці під Бєлгородом знищили понад 450 кремлівських найманців.

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БєлгородВійна Росії проти України