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Россияне пожаловались на очередную атаку на Белгород

Иллюстративное фото: Белгород обстреляли снарядами 27 марта (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Жители российского Белгорода вечером 27 марта пожаловались на атаку неизвестных беспилотников на город.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

По данным местных, в результате атаки беспилотников были выбиты окна в 26 квартирах 12 многоквартирных домов. Также якобы повреждены окна в поликлиниках №7 и №8 Белгорода.

Россияне заявляют о повреждении складского помещения в корпусе детской областной клинической больницы. Там осколки снарядов якобы выбили окна и вырубили фасады в 4 учреждениях образования: в д/с №19, д/с 72, частном детском саду и школе №40. В настоящее время повреждения обнаружены в 8 автомобилях, два из которых сгорели полностью.

Традиционно россияне заявили, что их средства ПВО отразили атаку. Однако в результате этого в поселке Дубово в трех квартирах одного многоквартирного дома разрублены окна, в одном частном домовладении повреждены кровля и забор. Также поврежден один автомобиль. В селе Рипное осколками иссечено три автомобиля.

 

Фото: обстрел Бедгорода 27 марта (t.me/zhest_belgorod)

Ситуация в Белгородской области

12 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Украины с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.

Позже "Сибирский батальон" полностью взял под контроль поселок Горьковский в Белгородской области. Добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам и военным РФ в Курске и Белгороде. Гражданских призывали эвакуироваться.

23 марта мэр Белгородасообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах города после якобы атаки ВСУ.

В ответ на рейд добровольцев подконтрольная режиму Путина авиация ударила бомбами ФАБ-250 в Белгородской области.

На днях русские добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников.

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