Росіяни поскаржились на атаку дронів: у небі над Невинномиськом пролунала серія вибухів

У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками по своїй території у ніч проти 14 червня. Зокрема, вибухи під час атаки прогриміли в Ставропольському краї.
Про це заявив губернатор Ставропольского краю Володимиров Володимир Володимирович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.
Так, у ніч на 14 червня в Невинномиську, Ставропольський край РФ, пролунала серія вибухів.
Місцеві мешканці повідомили, що близько 3:20 ранку почули сирену повітряної тривоги, а потім щонайменше десять вибухів. При цьому в небі було видно яскраві спалахи.
Дійсно, о 3:06 в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
За попередніми даними, ймовірною ціллю атаки безпілотників стало місцеве хімічне підприємство. У районі заводу працювала система протиповітряної оборони, що, ймовірно, перехоплювала дрони.
Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив про одного постраждалого. Уламки збитого дрона впали в промисловій зоні міста. Потерпілому надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби, проводиться обстеження території.
Також повідомляється про нічну атаку БПЛА по промисловому підприємству в місті Новокуйбишевськ Самарської області. Там, за словами місцевої влади, обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Оперативні служби продовжують роботу на місці інциденту.
Нагадаємо, що минулої доби росіяни залучили для ураження по лінії фронту 3135 дронів-камікадзе. Найгарячіше було на Покровському напрямку.
Крім того, російські окупанти в ніч на суботу, 14 червня, запустили дрони по Запорізькій області. Було завдано щонайменше п'ять ударів.
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