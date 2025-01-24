Росіяни поскаржились на атаку дронів по авіаційному заводу у Воронезькій області

Як пише видання, в ніч на 24 січня дрони атакували 711 авіаційний ремонтний завод на вулиці Чкалова в Борисоглібську Воронезької області. В результаті нібито падіння уламків було пошкоджено дах одного з цехів і котельню. Постраждалих немає. Також у житлових будинках недалеко від заводу вибито вікна.

Також було опубліковано наслідки обстрілу. За словами губернатора регіону, уламки збитого дрона незначно пошкодили приватний будинок і теплицю. Геодані свідчать про те, що вони розташовані на вулиці Чкалова поруч із заводом.

Фото: наслідки влучання у завод у Росії (t.me/astrapress)

Відомо, що 711 авіаційний ремонтний завод займається ремонтом озброєння і військової техніки для ВПС РФ. Завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Дні зі ЗМІ свідчать, що завод займається ремонтом керованих ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", наземних засобів зв'язку і систем радіотехнічного забезпечення польотів.

"Наразі завод є єдиним у Росії підприємством, що здійснює ремонт усієї номенклатури ракет, що перебувають на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів", - писали місцеві ЗМІ.