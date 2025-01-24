Росіяни поскаржились на атаку дронів по авіаційному заводу у Воронезькій області

Росіяни завили, що дронами було атаковано авіаційний ремонтний завод у Борисоглібську Воронезької області. Завод було пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.
Як пише видання, в ніч на 24 січня дрони атакували 711 авіаційний ремонтний завод на вулиці Чкалова в Борисоглібську Воронезької області. В результаті нібито падіння уламків було пошкоджено дах одного з цехів і котельню. Постраждалих немає. Також у житлових будинках недалеко від заводу вибито вікна.
Також було опубліковано наслідки обстрілу. За словами губернатора регіону, уламки збитого дрона незначно пошкодили приватний будинок і теплицю. Геодані свідчать про те, що вони розташовані на вулиці Чкалова поруч із заводом.
Відомо, що 711 авіаційний ремонтний завод займається ремонтом озброєння і військової техніки для ВПС РФ. Завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Дні зі ЗМІ свідчать, що завод займається ремонтом керованих ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", наземних засобів зв'язку і систем радіотехнічного забезпечення польотів.
"Наразі завод є єдиним у Росії підприємством, що здійснює ремонт усієї номенклатури ракет, що перебувають на озброєнні фронтової авіації, а також ремонт наземних засобів зв'язку і радіотехнічного забезпечення польотів", - писали місцеві ЗМІ.
Від початку повномасштабної війни кількість пожеж і вибухів на території Росії значно зросла. СБУ, ГУР Міноборони та Сили оборони України регулярно атакують стратегічно важливі об’єкти ворога, зокрема склади боєприпасів, нафтопереробні заводи та військові бази. Eдари покликані знизити бойовий потенціал російської армії та посилити психологічний тиск на противника/
Зокрема, цієї ночі росіяни скаржилися на атаку безпілотників у Рязані. Місцеві заявили про десять вибухів біля нафтопереробного заводу, які пролунали опівночі.
Згодом стало відомо, що дрони Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій, у ніч на 24 січня, атакували низку ворожих об'єктів, які задіянні у забезпеченні російської окупаційної армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.