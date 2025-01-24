Россияне пожаловались на атаку дронов по авиационному заводу в Воронежской области

Россияне завили, что дронами был атакован авиационный ремонтный завод в Борисоглебске Воронежской области. Завод был поврежден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Как пишет издание, в ночь на 24 января дроны атаковали 711 авиационный ремонтный завод на улице Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. В результате якобы падения обломков была повреждена крыша одного из цехов и котельная. Пострадавших нет. Также в жилых домах недалеко от завода выбиты окна.
Также были опубликованы последствия обстрела. По словам губернатора региона, обломки сбитого дрона незначительно повредили частный дом и теплицу. Геоданные свидетельствуют о том, что они расположены на улице Чкалова рядом с заводом.
Известно, что 711 авиационный ремонтный завод занимается ремонтом вооружения и военной техники для ВВС РФ. Завод входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Дни из СМИ свидетельствуют, что завод занимается ремонтом управляемых ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", наземных средств связи и систем радиотехнического обеспечения полетов.
"В настоящее время завод является единственным в России предприятием, осуществляющим ремонт всей номенклатуры ракет, состоящих на вооружении фронтовой авиации, а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов", - писали местные СМИ.
С начала полномасштабной войны количество пожаров и взрывов на территории России значительно возросло. СБУ, ГУР Минобороны и Силы обороны Украины регулярно атакуют стратегически важные объекты врага, в частности склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и военные базы. Удары призваны снизить боевой потенциал российской армии и усилить психологическое давление на противника/
В частности, этой ночью россияне жаловались на атаку беспилотников в Рязани. Местные заявили о десяти взрывах возле нефтеперерабатывающего завода, которые прогремели в полночь.
Впоследствии стало известно, что дроны Службы безопасности Украины и Сил специальных операций, в ночь на 24 января, атаковали ряд вражеских объектов, которые задействованы в обеспечении российской оккупационной армии.
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