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Росіяни поскаржились на атаку дронів на аеродром Моздок в Північній Осетії (відео)

Фото: росіяни поскаржились на атаку дронів на аеродром (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіяни заявили, що дрони нібито намагались здійснити атаку на аеродром Моздок. Він розташований в Північній Осетії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

"Безпілотники спробували атакувати військовий аеродром Моздок у Північній Осетії", - повідомили російські ЗМІ.

 

За даними росіян у небі нібито було видно сліди від пуску ракет ППО. Попередньо, руйнувань і жертв немає

Зауважимо, що місто Моздок, в якому розташований аеропорт знаходиться на відстані в понад 750 км від кордону України.

Нагадаємо, що на початку місяця Україна влаштувала атаку на військовий аеродром Російської Федерації.

В результаті спецоперації аеропорти Астрахані та Волгограда тимчасово закривалися на прийом та відправку рейсів через атаку безпілотників.

Незадовго до цього через атаку дронів у Приморсько-Ахтарську було пошкоджено військовий аеродром.

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