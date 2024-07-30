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Россияне пожаловались на атаку дронов на аэродром Моздок в Северной Осетии (видео)

Фото: россияне пожаловались на атаку дронов на аэродром (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне заявили, что дроны якобы пытались совершить атаку на аэродром Моздок. Он расположен в Северной Осетии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

"Беспилотники попытались атаковать военный аэродром Моздок в Северной Осетии", - сообщили российские СМИ.

По данным россиян, в небе якобы были видны следы от пуска ракет ПВО. Предварительно, разрушений и жертв нет

Отметим, что город Моздок, в котором расположен аэропорт, находится на расстоянии более 750 км от границы Украины.

Напомним, что в начале месяца Украина устроила атаку на военный аэродром Российской Федерации.

В результате спецоперации аэропорты Астрахани и Волгограда временно закрывались на прием и отправку рейсов из-за атаки беспилотников.

Незадолго до этого из-за атаки дронов в Приморско-Ахтарске был поврежден военный аэродром.

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