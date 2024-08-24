Росіяни посилюють штурмові групи у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-тактичного угруповання "Харків".

У Вовчанську російські окупанти продовжують активні штурмові дії, посилюють штурмові групи. Загарбники здійснили обстріли районів міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А та РСЗВ.

У районі Стариці противник проводить заміну бойової охорони, евакуацію втрат та заходи матеріально-технічного забезпечення.

Поблизу Лукʼянців ворог покращує систему звʼязку, провів заходи логістичного забезпечення. Продовжуються випадки відмов особового складу від виконання бойових та спеціальних завдань.

У районі населеного пункту Глибоке противник посилив ведення повітряної розвідки із застосуванням дронів та заводить додатковий особовий склад на передові позиції.

Як повідомляється, на Харківському напрямку обстановка залишилася напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, контратакують та проводять заходи для посилення стійкості оборони.

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, вчора в ОТУ "Харків" повідомили, що на Харківському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, проводять контратаки та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

Днями заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що бійці 3 ОШБр провели контратаку у Харківській області.

Пізніше пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри. Бійці відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту.

Українські воїни взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники поступово витісняють російських окупантів з Харківської області.

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