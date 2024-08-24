Россияне усиливают штурмовые группы в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-тактической группировки "Харьков".

В Волчанске российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия, усиливают штурмовые группы. Захватчики осуществили обстрелы районов города из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и РСЗО.

В районе Старицы противник производит замену боевой охраны, эвакуацию потерь и меры материально-технического обеспечения.

Вблизи Лукьянцев враг улучшает систему связи, провел меры логистического обеспечения. Продолжаются случаи отказов личного состава от выполнения боевых и специальных задач.

В районе населенного пункта Глубокое противник усилил ведение воздушной разведки с применением дронов и заводит дополнительный личный состав на передовые позиции.

Как сообщается, на Харьковском направлении обстановка осталась напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, контратакуют и проводят мероприятия по усилению устойчивости обороны.

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, вчера в ОТГ "Харьков" сообщили, что на Харьковском направлении ситуация остается крайне напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, проводят контратаки и принимают меры по усилению устойчивости обороны.

На днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Позже пресс-служба бригады подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Бойцы отвели удар врага с Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Украинские воины взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области.

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