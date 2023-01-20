Росіяни посилюють ППО навколо Москви, боячись ударів з України, - Bloomberg

Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Bloomberg повідомляє, що з

Нагадаємо, днями повідомляли про нібито "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округа Бєлгородській області.

Також у Росії заявляли про "обстріл" міста Шебекіно, в наслідок чого були пошкоджені лінії електропередач.

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