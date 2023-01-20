UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни посилюють ППО навколо Москви, боячись ударів з України, - Bloomberg

Фото: росіяни посилюють ППО навколо Москви, боячись ударів з України (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Росія почала активно посилювати протиповітряну оборону навколо Москви через побоювання ударів українських безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами видання,

Bloomberg повідомляє, що з

Нагадаємо, днями повідомляли про нібито "приліт" в одне із сіл Валуйського міського округа Бєлгородській області.

Також у Росії заявляли про "обстріл" міста Шебекіно, в наслідок чого були пошкоджені лінії електропередач.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМоскваПВО