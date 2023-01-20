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Россияне усиливают ПВО вокруг Москвы, боясь ударов с Украины, - Bloomberg

Фото: россияне усиливают ПВО вокруг Москвы, боясь ударов с Украины (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россия начала активно усиливать противовоздушную оборону вокруг Москвы из-за опасений ударов украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам издания,

Bloomberg сообщает, что по

Напомним, на днях сообщали о якобы "прилете" в одно из сел Валуйского городского округа Белгородской области.

Также в России заявляли об "обстреле" города Шебекино, в результате чего были повреждены линии электропередач.

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