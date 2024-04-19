Росіяни посилюють мобілізацію для наступу, але їм це може не допомогти, - ISW

Зазначається, що Кремль посилює криптомобілізаційні зусилля, щоб уникнути проведення чергового часткового мобілізаційного призову резервістів. Нинішня кампанія мобілізовує 30 тисяч новобранців щомісяця, а загалом до кінця року планується поповнити армію на 300 тисяч військовослужбовців.

За даними джерел агентства Bloomberg, одноразові виплати за підписання контракту в російських регіонах збільшилися на 40 відсотків і становлять у середньому 470 тис. рублів (4992 долари США), а російське інсайдерське джерело стверджує, що деякі органи влади пропонують мільйон рублів (10 622 долари США), якщо людина хоче укласти контракт на службу.

У звіті ISW зазначається, що російські чиновники занепокоєні зниженням рівня вербування і, можливо, мають намір зробити економічні стимули наріжним каменем криптомобілізаційних зусиль навесні та влітку 2024 року. На початку квітня Міноборони РФ повідомило, що з початку року контракти на військову службу підписали понад 100 тис. росіян. Однак посилені російські криптомобілізаційні зусилля навряд чи призведуть до мобілізації ще 200 тис. осіб напередодні очікуваної наступальної операції Росії влітку 2024 року.

"За останні місяці Збройні сили РФ поповнювалися зі швидкістю, що дорівнює їхнім втратам в Україні, і посилений щомісячний призов навряд чи створить істотний надлишок особового складу для російських резервів оперативного і стратегічного рівня", - йдеться у звіті ISW.

Зазначається, що російські війська продовжили і навіть посилили наступальні операції цієї весни, і вони будуть продовжувати поглинати суттєву кількість особового складу, який міг би бути використаний для формування резервів, доки російські війська будуть підтримувати нинішній темп наступу в Україні.

З огляду на ці факти, російські війська навряд чи сформують великі резерви напередодні очікуваної наступальної операції влітку 2024 року. Обмежений час, що залишився російським військам для підготовки до очікуваної літньої наступальної операції, скоріш за все, буде означати, що доданий додатковий особовий склад у найближчі місяці буде погано підготовленим і менш боєздатним.

"Російське інсайдерське джерело нарікає на низький рівень російської підготовки і стверджує, що деякі російські добровольчі формування взагалі залишають ряди заради нового персоналу через відсутність належної підготовки", - йдеться у звіті.

ISW продовжує оцінювати, що заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня, навряд чи будуть готові діяти, як сили проникнення першого ешелону або як експлуатаційні сили другого ешелону, здатні провести широкомасштабні наступи у 2024 році, якщо Збройні сили Україгни матимуть достатньо сил і засобів, щоб протистояти їм.

"Російські війська, швидше за все, використовуватимуть ці резерви так, як вони це робили раніше - як негайно доступні резерви живої сили для доукомплектування і посилення вже наявних підрозділів, які проводять масовані, важкі піхотні атаки з періодичними обмеженими механізованими наступами", - йдеться у звіті ISW.