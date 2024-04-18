Новий наступ росіян. Буданов назвав приблизні терміни та ключові цілі

Російські війська планують розпочати новий великий наступ у червні цього року, і спробують повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю Washington Post .

За його словами, росіяни намагатимуться влітку захопити Донбас – важливий регіон на сході країни, на яких РФ давно претендує, але не контролює.

Глава ГУР Міноборони України також зазначив, що війська РФ надалі зосередяться на листопадових виборах у США та на їх наслідках.

"До інавгурації вашого президента вони намагатимуться отримати якнайбільше територій Донецької та Луганської областей", - наголосив Буданов.

Він також припустив, що можливо росіяни сподіваються, що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа вони зможуть "ратифікувати" свої успіхи на сході України.