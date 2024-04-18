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Новий наступ росіян. Буданов назвав приблизні терміни та ключові цілі

Четвер 18 квітня 2024 00:54
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Новий наступ росіян. Буданов назвав приблизні терміни та ключові цілі Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська планують розпочати новий великий наступ у червні цього року, і спробують повністю захопити Луганську та Донецьку області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова в інтерв'ю Washington Post.

За його словами, росіяни намагатимуться влітку захопити Донбас – важливий регіон на сході країни, на яких РФ давно претендує, але не контролює.

Глава ГУР Міноборони України також зазначив, що війська РФ надалі зосередяться на листопадових виборах у США та на їх наслідках.

"До інавгурації вашого президента вони намагатимуться отримати якнайбільше територій Донецької та Луганської областей", - наголосив Буданов.

Він також припустив, що можливо росіяни сподіваються, що у разі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа вони зможуть "ратифікувати" свої успіхи на сході України.

Війська РФ можуть готувати новий літній наступ

Раніше журналісти Financial Times повідомили, що Росія може готуватися до великомасштабного наступу в Україні наприкінці весни чи літа. Зазначається, що росіяни можуть розгорнути наступ одразу в кількох областях. Як йдеться у публікації, про можливу підготовку РФ до наступу розповіли українські та західні чиновники, імена яких видання не називає. За їх даними, Росія може спробувати захопити більше територій у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Ще наприкінці лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що Росія може готувати новий наступ на початку літа чи наприкінці травня. У квітні глава держави наголосив, що ворог планує до 1 червня мобілізувати 300 тисяч військових .

Водночас російська пропаганда активно "розганяє" соціальними мережами повідомлення про те, що окупанти нібито готуються напасти на Харків. Водночас, у ЗСУ заявили, що ознак формування ударного угруповання ворога для наступу на Харків також немає.

Докладніше про погрози для Харкова – читайте у матеріалі РБК-Україна "Занадто близько до кордону. Чому РФ вчепилася в Харків і чи стане Patriot панацеєю від атак".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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