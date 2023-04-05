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Росіяни посилили тиск на цивільних в Херсонській області, проводять рейдові заходи

Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти посилили контррозвідувальний й поліцейський режим на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Проводять рейдові заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"Зокрема, в Каховському районі, починаючи з 23 березня поточного року, тривають рейдові заходи збройних сил Російської Федерації з перевірки особистих телефонів у місцевого населення на наявність фото- та відеоматеріалів, а також "забороненого" контенту", - пише пресслужба.

Під час перевірок росіяни проводять обшуки в оселях цивільних. В першу чергу під перевірку підпадають ті, хто здійснює дзвінки до вільної України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі, ігноруючи норми міжнародного права, росіяни продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення шляхом розповсюдження листівок стосовно його евакуації до РФ.

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Війна в УкраїніГенштаб ВСУХерсонська область