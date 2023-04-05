Россияне усилили давление на гражданских в Херсонской области, проводят рейдовые мероприятия

Российские оккупанты усилили контрразведывательный и полицейский режим на временно оккупированной части Херсонской области. Проводят рейдовые мероприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В частности, в Каховском районе, начиная с 23 марта текущего года, продолжаются рейдовые меры вооруженных сил Российской Федерации по проверке личных телефонов у местного населения на наличие фото- и видеоматериалов, а также запрещенного контента", - пишет пресс-служба.
Во время проверок россияне проводят обыски в жилищах гражданских. В первую очередь под проверку подпадают те, кто совершает звонки в свободную Украину.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Мелитополе, игнорируя нормы международного права, россияне продолжают оказывать психологическое давление на местное население путем распространения листовок по его эвакуации в РФ.
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