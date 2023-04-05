У Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії, - Генштаб

Фото: У Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії (Getty Images)

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни продовжують нехтувати нормами міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.