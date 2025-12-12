ua en ru
Росіяни посилили спроби просочитися до Гуляйполя, - ЗСУ

Україна, П'ятниця 12 грудня 2025 16:54
Росіяни посилили спроби просочитися до Гуляйполя, - ЗСУ Ілюстративне фото: оборона Гуляйполя триває (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти значно посилили спроби інфільтруватися до Гуляйполя в Запорізькій області. Росіяни намагаються невеликими групами заходити в східні райони міста та накопичуватися у будинках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, за минулу добу в самому Гуляйполі відбулося приблизно 10 бойових зіткнень. Росіяни намагаються інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста. Іноді їм навіть вдається зайти в деякі будинки, оскільки в районі погіршена видимість через погані погодні умови.

"Там ці їхні штурмові групи довго не живуть, хоча осередки інколи бувають, тому що досить погана видимість, погода, і ворог не припиняє всі свої спроби зайти в цей населений пункт, тому там тривають жорстокі бої", - пояснив Волошин.

Окрім цього, на напрямку активно діє авіація ворога. Росіяни нещадно засипають КАБами населені пункти на Гуляйпільському й Оріхівському напрямках, найбільше дістається безпосередньо Гуляйполю та Залізничному.

"За даними нашої розвідки, тут завдається вогневе, бомбове, авіаційне ураження для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції", - резюмував Волошин.

Зазначимо, що останніми днями ситуація поблизу Гуляйполя знову стала напруженою - там фіксують значне загострення бойових дій. Окупанти намагаються перерізати логістику ЗСУ та оточити місто.

При цьому після подій кінця листопада ситуація на напрямку контрольована. Як повідомили у ЦПД при РНБО, розповсюджувана росіянами інформація про проникнення у саме місто не відповідає дійсності. Всі спроби ворога увійти до Гуляйполя були відбиті, а штурмовики окупантів ліквідовані.

Україна Війна в Україні Запорізька область
