Россияне усилили попытки просочиться в Гуляйполь, - ВСУ

Российские оккупанты значительно усилили попытки инфильтроваться в Гуляйполь в Запорожской области. Россияне пытаются небольшими группами заходить в восточные районы города и накапливаться в домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, которое сделал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По словам Волошина, за прошедшие сутки в самом Гуляйполе произошло примерно 10 боевых столкновений. Россияне пытаются инфильтроваться в восточную и северо-восточную часть города. Иногда им даже удается зайти в некоторые дома, поскольку в районе ухудшена видимость из-за плохих погодных условий.

"Там эти их штурмовые группы долго не живут, хотя очаги иногда бывают, потому что достаточно плохая видимость, погода, и враг не прекращает все свои попытки зайти в этот населенный пункт, поэтому там продолжаются жестокие бои", - пояснил Волошин.

Кроме этого, на направлении активно действует авиация врага. Россияне беспощадно засыпают КАБами населенные пункты на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, больше всего достается непосредственно Гуляйполю и Железнодорожному.

"По данным нашей разведки, здесь наносится огневое, бомбовое, авиационное поражение для того, чтобы подготовить на этом направлении новые штурмовые действия, уничтожить наши укрепления, укрытия и продолжать дальше штурмовать наши позиции", - резюмировал Волошин.