Росіяни посилили пропаганду в окупованій частині Херсонської області, - ЦНС

Росія посилила пропаганду на тимчасово окупованих територій Херсонської області, щоб посилити лояльність цивільних до так званих "адміністрацій".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".
"Аналіз інформаційного простору ТОТ Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту спрямованого на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації", - пише пресслужба.
Зазначається, що наразі в друкованих виданнях й месенджерах поширюються наступні наративи:
Тим часом в Донецькій області зростає невдоволення серед цивільних, які погодились на пропозицію окупаційної "адміністрації" щодо виїзду на територію Росії.
"Зокрема, ключовою темою для обговорення є соціально-економічне пригнічення "евакуйованих" мешканців Донецької області на території Росії, оскільки у них місяцями відсутній доступ до соціальних виплат, ринку праці, а також послуг сфери охорони здоров’я", - додає ЦНС.
Увага акцентується на тому, що Кремль ввів населення в окупації в оману, обіцяючи йому забезпечити всім необхідним, а натомість відбувається фактичний примус до прийняття російського громадянства, оскільки без триколору людям відмовляють в будь-яких послугах.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними "Центру національного спротиву", росіяни тим часом готуються пограбувати музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Криму.
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