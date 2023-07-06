Россияне усилили пропаганду в оккупированной части Херсонской области, - ЦНС

"Анализ информационного пространства ВОТ Херсонской области указывает на то, что российское военно-политическое увеличивает количество материалов пропагандистского содержания направленного на местное население, с целью усиления лояльности к оккупационной администрации", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что сейчас в печатных изданиях и мессенджерах распространяются следующие нарративы:

"российское руководство способствует повышению уровня жизни жителей региона";

"экономический форум в Санкт-Петербурге продемонстрировал сильные стороны Херсонской области и будет способствовать тесной интеграции региона в РФ";

"российские высшие учебные заведения готовы принимать абитуриентов из Херсонской области";

"Украина отказалась от исторического прошлого и пренебрегает славой "дедов".

Между тем в Донецкой области растет недовольство среди гражданских, которые согласились на предложение оккупационной "администрации" о выезде на территорию России.

"В частности, ключевой темой для обсуждения является социально-экономическое угнетение "эвакуированных" жителей Донецкой области на территории России, поскольку у них месяцами отсутствует доступ к социальным выплатам, рынку труда, а также услугам сферы здравоохранения", - добавляет ЦНС.

Внимание акцентируется на том, что Кремль ввел население в оккупации в заблуждение, обещая ему обеспечить всем необходимым, а взамен происходит фактическое принуждение к принятию российского гражданства, поскольку без триколора людям отказывают в любых услугах.