Россияне усилили пропаганду в оккупированной части Херсонской области, - ЦНС

Россия усилила пропаганду на временно оккупированных территориях Херсонской области, чтобы усилить лояльность гражданских к так называемым "администрациям".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".
"Анализ информационного пространства ВОТ Херсонской области указывает на то, что российское военно-политическое увеличивает количество материалов пропагандистского содержания направленного на местное население, с целью усиления лояльности к оккупационной администрации", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что сейчас в печатных изданиях и мессенджерах распространяются следующие нарративы:
Между тем в Донецкой области растет недовольство среди гражданских, которые согласились на предложение оккупационной "администрации" о выезде на территорию России.
"В частности, ключевой темой для обсуждения является социально-экономическое угнетение "эвакуированных" жителей Донецкой области на территории России, поскольку у них месяцами отсутствует доступ к социальным выплатам, рынку труда, а также услугам сферы здравоохранения", - добавляет ЦНС.
Внимание акцентируется на том, что Кремль ввел население в оккупации в заблуждение, обещая ему обеспечить всем необходимым, а взамен происходит фактическое принуждение к принятию российского гражданства, поскольку без триколора людям отказывают в любых услугах.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", россияне в это время готовятся ограбить музей-заповедник "Херсонес Таврический" во временно оккупированном Крыму.
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