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Росіяни збираються пограбувати "Херсонес Таврійський", - ЦНС

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Середа 05 липня 2023 16:31
Росіяни збираються пограбувати "Херсонес Таврійський", - ЦНС Фото: росіяни збираються пограбувати "Херсонес Таврійський" (wikipedia.org)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти готуються пограбувати музей-заповідник "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна адміністрація музею готує "акти передачі на реставрацію для подальшого експонування за межами музею" на 300 тисяч експонатів із фондів заповідника.

При цьому не зрозуміло, кому планують передавати фонди, але відомо, що це за межами Криму.

У ЦНС додають, що на кінець 2014 року в фондах всього зберігалося близько 500 тисяч експонатів (основний і допоміжний фонд), з них 300 тисяч - це весь основний фонд.

З огляду на це загарбники фактично готують документи на вивезення більшості експонатів музею.

Російські крадіжки

Російські військові незаконно вивозять з окупованих частин України не лише продовольство, побутову техніку чи інше майно мирних жителів. Вони активно розграбовують музей та галереї.

До прикладу, окупаційна влада доручила колаборантам вивезти культурні цінності з музею ім. Ісаака Бродського в Бердянську до Росії.

Окрім того, після підриву Каховської ГЕС росіяни почали розкрадати археологічну спадщину.

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