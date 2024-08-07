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Росіяни посилили обстріли у районі Вовчанська, можуть готуватися до штурмів, - ЗСУ

Вовчанськ, Середа 07 серпня 2024 14:56
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Росіяни посилили обстріли у районі Вовчанська, можуть готуватися до штурмів, - ЗСУ Фото: ЗСУ допускають, що росіяни можуть готуватися до штурмів у районі Вовчанська (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська посилили обстріли на Харківському напрямку, зокрема у районі Вовчанська. Крім того, окупанти зосереджують там сили і техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Харків" у Telegram.

"​​Від початку тижня в операційній зоні ОТУ "Харків" відмічається значне посилення кількості обстрілів з боку російських окупантів. Так, за минулу добу відбулося 517 обстрілів позицій захисників України", - йдеться у повідомленні.

Росіяни використовують артилерію, міномети та системи залпового вогню. Військові зазначають, що посилення обстрілів може свідчити про наміри ворога розпочати активні штурмові дії.

"Особливої уваги потребує район Вовчанська, де інтенсивність обстрілів є особливо високою. За даними розвідки, російські окупаційні сили нарощують військову присутність, проводять підготовчі заходи, зосереджуючи сили та техніку в цьому районі", - наголошують Сили оборони.

Як зазначається, посилення обстрілів на Харківському напрямку є серйозним викликом для українських захисників. Попри це, Сили оборони готові до стримування наступальних дій ворога.

Росіяни посилили обстріли у районі Вовчанська, можуть готуватися до штурмів, - ЗСУ

скриншот deepstatemap.live

Ситуація на півночі Харківської області

Нагадаємо, що у травні 2024 року російські окупаційні війська пішли у новий наступ на півночі Харківської області. Загарбники зайняли декілька населених пунктів і дійшли до міста Вовчанськ, але далі не просунулися. Бої на Харківському напрямку тривають.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіянам вже не вдасться захопити Харків. За словами глави держави, окупанти змінили пріоритет і зосередилися на Покровському напрямку.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу на Харківському напрямку відбулося дев’ять боїв.

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