Окупанти за добу скинули майже сотню КАБів: що відбувається на передовій

На фронті за останню добу відбулося близько 136 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Курахівський напрямок. Сили оборони зупинили вісім атак біля Красногорівки та Костянтинівки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

Покровський напрямок. Захисники відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Карлівка, Пантелеймонівка, Новожеланне та Межове. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки та Желанного.

Краматорський напрямок. Зафіксовано 10 боїв, зокрема, в районах Часового Яру та Іванівського.

Куп'янський напрямок. Відбулося шість бойових зіткнень, зокрема, біля Синьківки, Колісниківки, Глушківки та Новоосинового.

Авіація, ракетні війська та артилерія українських військ завдали 25 ударів по районах зосередження особового складу та техніки противника, а також уразили чотири пункти управління, два засоби ППО, чотири артилерійських засоби та склад паливно-мастильних матеріалів.

Втрати ворожих військ

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 1230 російських загарбників.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила понад 586 тисяч солдатів, а також тисячі одиниць військової техніки. Зокрема, 6 серпня ЗСУ знищили російський вертоліт у Сумській області.

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