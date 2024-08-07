Россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, могут готовиться к штурмам, - ВСУ

Российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредоточивают там силы и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

"С начала недели в операционной зоне ОТГ "Харьков" отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны российских оккупантов. Так, за минувшие сутки произошло 517 обстрелов позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

Россияне используют артиллерию, минометы и системы залпового огня. Военные отмечают, что усиление обстрелов может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия.

"Особое внимание требует район Волчанска, где интенсивность обстрелов особенно высока. По данным разведки, российские оккупационные силы наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе", - подчеркивают Силы обороны.

Как отмечается, усиление обстрелов на Харьковском направлении является серьезным вызовом для украинских защитников. Несмотря на это, Силы обороны готовы к сдерживанию наступательных действий противника.

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