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Россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, могут готовиться к штурмам, - ВСУ

Волчанск, Среда 07 августа 2024 14:56
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Россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, могут готовиться к штурмам, - ВСУ Фото: ВСУ допускают, что россияне могут готовиться к штурмам в районе Волчанска (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска усилили обстрелы на Харьковском направлении, в том числе в районе Волчанска. Кроме того, оккупанты сосредоточивают там силы и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Харьков" в Telegram.

"С начала недели в операционной зоне ОТГ "Харьков" отмечается значительное усиление количества обстрелов со стороны российских оккупантов. Так, за минувшие сутки произошло 517 обстрелов позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.

Россияне используют артиллерию, минометы и системы залпового огня. Военные отмечают, что усиление обстрелов может свидетельствовать о намерениях врага начать активные штурмовые действия.

"Особое внимание требует район Волчанска, где интенсивность обстрелов особенно высока. По данным разведки, российские оккупационные силы наращивают военное присутствие, проводят подготовительные мероприятия, сосредотачивая силы и технику в этом районе", - подчеркивают Силы обороны.

Как отмечается, усиление обстрелов на Харьковском направлении является серьезным вызовом для украинских защитников. Несмотря на это, Силы обороны готовы к сдерживанию наступательных действий противника.

Россияне усилили обстрелы в районе Волчанска, могут готовиться к штурмам, - ВСУ

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на севере Харьковской области

Напомним, что в мае 2024 года российские оккупационные войска пошли в новое наступление на севере Харьковской области. Захватчики заняли несколько населенных пунктов и дошли до города Волчанск, но дальше не продвинулись. Бои на Харьковском направлении продолжаются.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россиянам уже не удастся захватить Харьков. По словам главы государства, оккупанты сменили приоритет и сосредоточились на Покровском направлении.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки на Харьковском направлении произошло девять боев.

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