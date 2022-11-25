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Росіяни посилили обстріли Донецької області: били з "Градів", авіації та артилерії

Фото: росіяни посилили обстріли Донецької області: били з "Градів", авіації та артилерії (t.me/UA_National_Police)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові посилили обстріли Донецької області. За минулу добу загарбники атакували 17 населених пунктів області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Ворог бив з авіації, ракетних систем, "Градів" та артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів було поранено жителів Вугледара, Красногорівки та Бахмута, де постраждали й двоє поліцейських.

Окрім того, Авдіївку витримала дев’ять атак росіян.

Окупанти також обстріляли Слов’янськ, Торецьк, смт Гостре, Півчнічне, Очеретине, Велику Новосілку, село Веселе, Олександропіль, Кам’янку, Архангельське, Ласточкине, Карлівку та Времівку.

Було зруйновано та пошкоджено 11 житлових будинків, лікарню, дитячий садок, відділення пошти. Загалом - 15 цивільних об’єктів.

Зазначимо, що найскладніша ситуація на фронті за останній тиждень залишається на Донецькому напрямку, де окупанти постійно ведуть атаки.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Торецька було пошкоджено дитячий садок.

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Донецька областьВійна Росії проти України