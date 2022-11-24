Російські армія атакувала Торецьк у Донецькій області: є руйнування
У четвер, 24 листопада, російські військові атакували Торецьк (Донецька область). Внаслідок обстрілу було зруйновано дитячий садочок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.
"Російська ракета вщент знищила дитсадок "Мир". Цей удар не тільки цинічний, але й символічний, бо росіяни нищать мир всюди, куди можуть дотягнутися", - йдеться у повідомленні.
За словами Кириленка, з 24 лютого у Донецькій області російські військові зруйнували та пошкодили 682 навчальних заклади. У тому числі 283 дитсадки та 298 шкіл.
"Це красномовно свідчить про те, що на нас напала держава-терористка", - додав глава ОВА.
Павло Кириленко закликав жителів області, а особливо прифронтових територій покинути регіон.
Нагадаємо, що найскладніша ситуація на фронті за останній тиждень залишається на Донецькому напрямку, де росіяни постійно ведуть атаки.
Також українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 23 листопада успішно відбили всі атаки ворога у Донецькій області.
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