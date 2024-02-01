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Російські війська атакують Україну безпілотниками: у яких областях зараз погрози

Четвер 01 лютого 2024 23:26
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Російські війська атакують Україну безпілотниками: у яких областях зараз погрози Фото: Російські війська атакують Україну безпілотниками (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Українські захисники попередили про загрозу безпілотників мешканців трьох областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові попередили про загрозу атаки "Шахедів" мешканців Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили на каналі.

Пізніше, ЗСУ виявили БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей.

" БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний", - повідомили захисники.

Де оголошена повітряна тривога.

На цей час повітряна тривога оголошена в чотирьох регіонах України:

  • Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області - загроза БпЛА;
  • Червоногригорівська, Марганецька (включаючи місто Марганець) і Мирівська територіальні громади Дніпропетровської області - загроза артобстрілу

Російські війська атакують Україну безпілотниками: у яких областях зараз погрози

Фото:скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)

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