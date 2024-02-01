Російські війська атакують Україну безпілотниками: у яких областях зараз погрози

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Українські військові попередили про загрозу атаки "Шахедів" мешканців Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.

"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили на каналі.

Пізніше, ЗСУ виявили БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей.

" БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний", - повідомили захисники.

Де оголошена повітряна тривога.

На цей час повітряна тривога оголошена в чотирьох регіонах України:

Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області - загроза БпЛА ;

; Червоногригорівська, Марганецька (включаючи місто Марганець) і Мирівська територіальні громади Дніпропетровської області - загроза артобстрілу

Фото:скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)