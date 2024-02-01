Російські війська атакують Україну безпілотниками: у яких областях зараз погрози
Українські захисники попередили про загрозу безпілотників мешканців трьох областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.
Українські військові попередили про загрозу атаки "Шахедів" мешканців Миколаївської, Херсонської та Кіровоградської областей.
"Миколаївська, Херсонська області - загроза ударних БпЛА", - повідомили на каналі.
Пізніше, ЗСУ виявили БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей.
" БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний", - повідомили захисники.
Де оголошена повітряна тривога.
На цей час повітряна тривога оголошена в чотирьох регіонах України:
- Кіровоградська, Миколаївська, Херсонська області - загроза БпЛА;
- Червоногригорівська, Марганецька (включаючи місто Марганець) і Мирівська територіальні громади Дніпропетровської області - загроза артобстрілу
Фото:скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua)
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