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У Кривому Розі та Кропивницькому було чути вибухи

П'ятниця 02 лютого 2024 03:06
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У Кривому Розі та Кропивницькому було чути вибухи Фото: у Кривому Розі та Кропивницькому було чути вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Кропивницькому та Кривому Розі Дніпропетровської області було чути вибухи сьогодні вночі, 2 січня. У регіонах оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Telegram "Свої. Кривий Ріг".

Місцеві паблики повідомляють, що у деяких районах Кривого Рогу спостерігаються перебої з електрикою.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів-камікадзе типу "Шахед" для низки центральних та південних регіонів.

Нічна атака на Україну 1 лютого

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 1 лютого випустили по Україні "Шахеди" з двох напрямків - північного та південного, всього було випущено чотири дрони-камікадзе. Повідомляється, що силами та засобами протиповітряної оборони України знищено двох ворожих ударних безпілотників.

Так, увечері 31 січня було чути вибухи у Харкові. Місцева влада повідомила, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано попадання в об'єкт цивільної інфраструктури в Основ'янському районі міста. На щастя обійшлося без постраждалих.

Окрім того, росіяни скинули авіабомби на лікарню у Куп'янському районі Харківської області. З лікарні за допомогою поліції ДСНС евакуювали 38 осіб, у тому числі 33 хворих, з яких двоє — лежачих, п'ять осіб — персонал. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.

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