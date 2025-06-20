Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на півночі України, - ЗСУ

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Найбільше від атак страждають прикордонні населені пункти та області. Під час обстрілів ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів та артилерію.

До атак дронами ворог вдається щоночі. Наприклад, у ніч на 20 червня росіяни запустили проти України 86 дронів з шести напрямків. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знешкодити 70 з них.

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