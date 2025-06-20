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Россияне повредили объект критической инфраструктуры на севере Украины, - ВСУ

Иллюстративное изображение: россияне повредили объект критической инфраструктуры на севере Украины (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты продолжают обстреливать приграничную территорию Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей. Во время 19 июня был поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Север".

Согласно данным оперативного командования, во время очередного обстрела террористы повредили объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение на севере страны.

Всего за прошедшие сутки было начислено 101 обстрел (211 взрывов) из различных видов вооружения.

Отмечается, что потерь и ранений среди гражданского населения не зафиксировано.

 

 

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Больше всего от атак страдают приграничные населенные пункты и области. Во время обстрелов враг применяет управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов и артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 20 июня россияне запустили против Украины 86 дронов с шести направлений. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 70 из них.

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