Россияне повредили объект критической инфраструктуры на севере Украины, - ВСУ

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно обстреливают территорию Украины. Больше всего от атак страдают приграничные населенные пункты и области. Во время обстрелов враг применяет управляемые авиационные бомбы (КАБы), беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов и артиллерию.

К атакам дронами враг прибегает каждую ночь. Например, в ночь на 20 июня россияне запустили против Украины 86 дронов с шести направлений. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось обезвредить 70 из них.

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