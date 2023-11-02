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Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні: у місті перебої зі світлом

Херсон, Четвер 02 листопада 2023 14:41
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Росіяни пошкодили об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні: у місті перебої зі світлом Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Херсоні внаслідок російських обстрілів пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. У деяких споживачів тимчасові перебої з енергопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської МВА Романа Мрочка.

"За повідомленням Херсонобленерго, сьогодні був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури у центральній частині міста. Це сталося унаслідок ворожих російських обстрілів", - написав Мрочко.

За його словами зараз спостерігаються тимчасові перебої з енергопостачанням у деяких споживачів.

Наразі тривають роботи з усунення наслідків аварії.

Обстріли Херсона та області

Нагадаємо, правобережну частину Херсонської області було звільнено від російських загарбників майже рік тому. Після втечі окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон та область із важкого озброєння, скидають на мирне населення керовані авіабомби.

Так, сьогодні вночі війська РФ обстріляли Херсон, поранення зазнала 70-річна жінка, її госпіталізували.

31 жовтня російські війська дроном атакували евакуаційний автобус у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Днем раніше російські військові обстріляли цвинтар у Киндейці Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

До цього окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав. Постраждав 46-річний місцевий мешканець. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці.

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