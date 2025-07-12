Росіяни пошкодили корпуси "Львівської політехніки" (фото)

Обстріл Львова 12 липня

Війська РФ сьогодні вночі, 12 липня, обстріляли Львів дронами-камікадзе, також на місто летіли ракети.

Спочатку повідомлялось, що обстрілом пошкоджені житлові будинки на вулиці Митрополита Андрія та на вулиці Олени Степанівни, також у Залізничному районі міста горіла покрівля нежитлової будівлі, пошкоджено ще кілька будинків, а також дитячий садок.

Станом на 10 ранку відомо про 6 постраждалих, серед яких дитина. Пʼятьом постраждалим, зокрема дитині, надали допомогу на місці. Також одного чоловіка госпіталізували.

За уточненими даними, внаслідок нічної атаки ворога у Львові пошкоджені 51 будинок, 19 автомобілів, 19 об’єктів бізнесу та 2 промислових об’єкти.

Детальніше про нічну атаку росіян на Україну 12 липня – в матеріалі РБК-Україна.

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