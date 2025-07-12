Россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (фото)

Россияне сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов. В результате вражеского удара повреждены три корпуса "Львовской политехники".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.
"Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 3 корпуса "Львовской политехники", городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса", - отметил мэр города.
Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)
По словам ректора университета Натальи Шаховской, больше всего пострадал 5-й корпус на ул. Степана Бандеры, 30, в нем выбито 100 окон.
"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - подчеркнула Шаховская.
Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)
Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов дронами-камикадзе, также на город летели ракеты.
Сначала сообщалось, что обстрелом повреждены жилые дома на улице Митрополита Андрея и на улице Елены Степановны, также в Железнодорожном районе города горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.
По состоянию на 10 утра известно о 6 пострадавших, среди которых ребенок. Пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Также одного мужчину госпитализировали.
По уточненным данным, в результате ночной атаки врага во Львове повреждены 51 дом, 19 автомобилей, 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта.
Подробнее о ночной атаке россиян на Украину 12 июля - в материале РБК-Украина.
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