RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (фото)

Фото: россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов. В результате вражеского удара повреждены три корпуса "Львовской политехники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Львова Андрея Садового.

"Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания - 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице. Также повреждены 3 корпуса "Львовской политехники", городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса", - отметил мэр города.

Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)

По словам ректора университета Натальи Шаховской, больше всего пострадал 5-й корпус на ул. Степана Бандеры, 30, в нем выбито 100 окон.

"В 5-м корпусе выбито примерно 100 окон, в 1-м - 15, в 4-м - 10. Также повреждена часть аудиторного фонда", - подчеркнула Шаховская.

Фото: россияне повредили "Львовскую политехнику" (tvoemisto.tv)

 

Обстрел Львова 12 июля

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов дронами-камикадзе, также на город летели ракеты.

Сначала сообщалось, что обстрелом повреждены жилые дома на улице Митрополита Андрея и на улице Елены Степановны, также в Железнодорожном районе города горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

По состоянию на 10 утра известно о 6 пострадавших, среди которых ребенок. Пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Также одного мужчину госпитализировали.

По уточненным данным, в результате ночной атаки врага во Львове повреждены 51 дом, 19 автомобилей, 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта.

Подробнее о ночной атаке россиян на Украину 12 июля - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовВторжение России в Украину