Россияне повредили корпуса "Львовской политехники" (фото)

Обстрел Львова 12 июля

Войска РФ сегодня ночью, 12 июля, обстреляли Львов дронами-камикадзе, также на город летели ракеты.

Сначала сообщалось, что обстрелом повреждены жилые дома на улице Митрополита Андрея и на улице Елены Степановны, также в Железнодорожном районе города горела кровля нежилого здания, повреждены еще несколько домов, а также детский сад.

По состоянию на 10 утра известно о 6 пострадавших, среди которых ребенок. Пятерым пострадавшим, в том числе ребенку, оказали помощь на месте. Также одного мужчину госпитализировали.

По уточненным данным, в результате ночной атаки врага во Львове повреждены 51 дом, 19 автомобилей, 19 объектов бизнеса и 2 промышленных объекта.

Подробнее о ночной атаке россиян на Украину 12 июля - в материале РБК-Украина.

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