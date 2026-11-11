Росіяни пошкодили автобуси в Чернігові, частина маршрутів не курсує

Удар по району Нової Подусівки стався близько 23:05. Внаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, яке здійснює міські пасажирські перевезення.

Призупинено роботу автобусних маршрутів № 24, № 24А та № 25.

На маршрути № 25А та № 33 планують випустити автобуси, які вціліли. Скільки їх буде і за яким графіком вони курсуватимуть, поки уточнюють. Пасажирів просять враховувати ці зміни, плануючи поїздки.

Згодом в ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.