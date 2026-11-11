RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине

Россияне повредили автобусы в Чернигове, часть маршрутов не курсирует

07:45 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: ГСЧС ликвидируют последствия атак (t.me/dsns_telegram)

Вечером 10 ноября враг ударил по району Новой Подусовки в Чернигове и повредил автобусы перевозчика городских маршрутов. Из-за этого приостановили работу маршрутов №24, №24А и №25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Удар по району Новой Подусовки произошел около 23:05. В результате атаки повреждены автобусы одного из предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки.

Приостановлена работа автобусных маршрутов №24, №24А и №25.

На маршруты № 25А и № 33 планируют выпустить уцелевшие автобусы. Сколько их будет и по какому графику они будут курсировать, пока уточняют. Пассажиров просят учитывать эти изменения, планируя поездки.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Чернигов оказывается под ударами не первый раз за последние дни. Утром 7 ноября в результате масштабного аварийного отключения без света осталось около 150 тысяч абонентов в Чернигове, Славутиче и двух районах области. Из-за полного обесточивания города тогда также остановился электрический общественный транспорт.

В течение ночи и утра 10 ноября Россия атаковала энергетику в восьми областях Украины, и в шести из них из-за повреждений исчез свет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЧерниговВойна в Украине