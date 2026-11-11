Россияне повредили автобусы в Чернигове, часть маршрутов не курсирует

Удар по району Новой Подусовки произошел около 23:05. В результате атаки повреждены автобусы одного из предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки.

Приостановлена работа автобусных маршрутов №24, №24А и №25.

На маршруты № 25А и № 33 планируют выпустить уцелевшие автобусы. Сколько их будет и по какому графику они будут курсировать, пока уточняют. Пассажиров просят учитывать эти изменения, планируя поездки.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.