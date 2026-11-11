Росіяни пошкодили автобуси в Чернігові, частина маршрутів не курсує
Увечері 10 листопада ворог вдарив по району Нової Подусівки в Чернігові і пошкодив автобуси перевізника міських маршрутів. Через це призупинили роботу маршрутів № 24, № 24А та № 25.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.
Удар по району Нової Подусівки стався близько 23:05. Внаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, яке здійснює міські пасажирські перевезення.
Призупинено роботу автобусних маршрутів № 24, № 24А та № 25.
На маршрути № 25А та № 33 планують випустити автобуси, які вціліли. Скільки їх буде і за яким графіком вони курсуватимуть, поки уточнюють. Пасажирів просять враховувати ці зміни, плануючи поїздки.
Згодом в ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.
Чернігів опиняється під ударами не вперше за останні дні. Вранці 7 листопада внаслідок масштабного аварійного відключення без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові, Славутичі та двох районах області. Через повне знеструмлення міста тоді також зупинився електричний громадський транспорт.
Протягом ночі та ранку 10 листопада Росія атакувала енергетику у восьми областях України, і в шести з них через пошкодження зникло світло.