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Росіяни пошкодили автобуси в Чернігові, частина маршрутів не курсує

07:45 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Катерина Коваль
Росіяни пошкодили автобуси в Чернігові, частина маршрутів не курсує Фото: ДСНС ліквідовують наслідки атак (t.me/dsns_telegram)
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Увечері 10 листопада ворог вдарив по району Нової Подусівки в Чернігові і пошкодив автобуси перевізника міських маршрутів. Через це призупинили роботу маршрутів № 24, № 24А та № 25.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Чернігівської міської ради.

Удар по району Нової Подусівки стався близько 23:05. Внаслідок атаки пошкоджено автобуси одного з підприємств, яке здійснює міські пасажирські перевезення.

Призупинено роботу автобусних маршрутів № 24, № 24А та № 25.

На маршрути № 25А та № 33 планують випустити автобуси, які вціліли. Скільки їх буде і за яким графіком вони курсуватимуть, поки уточнюють. Пасажирів просять враховувати ці зміни, плануючи поїздки.

Згодом в ДСНС повідомили, що рятувальники оперативно ліквідували загоряння, не допустивши поширення вогню.

Чернігів опиняється під ударами не вперше за останні дні. Вранці 7 листопада внаслідок масштабного аварійного відключення без світла залишилися близько 150 тисяч абонентів у Чернігові, Славутичі та двох районах області. Через повне знеструмлення міста тоді також зупинився електричний громадський транспорт.

Протягом ночі та ранку 10 листопада Росія атакувала енергетику у восьми областях України, і в шести з них через пошкодження зникло світло.

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