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Россияне повредили автобусы в Чернигове, часть маршрутов не курсирует

07:45 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Россияне повредили автобусы в Чернигове, часть маршрутов не курсирует Фото: ГСЧС ликвидируют последствия атак (t.me/dsns_telegram)
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Вечером 10 ноября враг ударил по району Новой Подусовки в Чернигове и повредил автобусы перевозчика городских маршрутов. Из-за этого приостановили работу маршрутов №24, №24А и №25.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Удар по району Новой Подусовки произошел около 23:05. В результате атаки повреждены автобусы одного из предприятий, осуществляющих городские пассажирские перевозки.

Приостановлена работа автобусных маршрутов №24, №24А и №25.

На маршруты № 25А и № 33 планируют выпустить уцелевшие автобусы. Сколько их будет и по какому графику они будут курсировать, пока уточняют. Пассажиров просят учитывать эти изменения, планируя поездки.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

Чернигов оказывается под ударами не первый раз за последние дни. Утром 7 ноября в результате масштабного аварийного отключения без света осталось около 150 тысяч абонентов в Чернигове, Славутиче и двух районах области. Из-за полного обесточивания города тогда также остановился электрический общественный транспорт.

В течение ночи и утра 10 ноября Россия атаковала энергетику в восьми областях Украины, и в шести из них из-за повреждений исчез свет.

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