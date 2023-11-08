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Окупанти з "Урагана" обстріляли Куп'янськ-Узловий: є жертва

Харків, Середа 08 листопада 2023 09:32
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Окупанти з "Урагана" обстріляли Куп'янськ-Узловий: є жертва Фото: окупанти з "Урагану" обстріляли Куп'янськ-Вузловий, є загиблий (
Автор: Наталія Гурковська

Минулої доби російські війська сильно обстрілювали Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог протягом доби інтенсивно обстрілював м. Куп'янськ-Вузловий", - розповів він.

Зокрема, за словами голови ОВА, об 11:30 відбувся ворожий обстріл з РСЗВ "Ураган".

"Внаслідок нього загинув цивільний чоловік 1966 року народження", - додав Синєгубов.

Звільнення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Харківської області

Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий білі окуповані під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста. Пізніше вже наприкінці місяця під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.

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