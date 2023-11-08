Окупанти з "Урагана" обстріляли Куп'янськ-Узловий: є жертва

"Ворог протягом доби інтенсивно обстрілював м. Куп'янськ-Вузловий", - розповів він.

Зокрема, за словами голови ОВА, об 11:30 відбувся ворожий обстріл з РСЗВ "Ураган".

"Внаслідок нього загинув цивільний чоловік 1966 року народження", - додав Синєгубов.

Звільнення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового Харківської області

Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий білі окуповані під час масштабного вторгнення РФ в Україну. Пізніше за місто точилися серйозні бої. Про звільнення Куп'янська Харківської області стало відомо на початку вересня 2022 року, коли ЗСУ вибили ворога з лівобережної частини міста. Пізніше вже наприкінці місяця під контроль українських військ перейшов і Куп'янськ-Вузловий. З того часу російські війська не припиняють обстрілювати ці міста.