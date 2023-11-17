ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни пошкодили адмінбудівлю "Обленерго" та газопровід у Харківській області

Харківська область, П'ятниця 17 листопада 2023 11:32
UA EN RU
Росіяни пошкодили адмінбудівлю "Обленерго" та газопровід у Харківській області Фото: росіяни пошкодили адмінбудівлю "Обленерго" та газопровід у Харківській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Харківській області внаслідок російського обстрілу пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів "Обленерго", а також розподільний газопровід середнього тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"Внаслідок обстрілу було пошкоджено адмінбудівлю одного з підрозділів "Обленерго". Пошкоджені стіни, вибиті вікна. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за добу енергетики повернули світло 950 споживачам. Наразі без світла залишаються понад 17,6 тисячі споживачів.

Окрім того, через бойові дії було пошкоджено розподільний газопровід середнього тиску. Без газу залишилися мешканці одного з прикордонних з Росією сіл.

Обстріли Харківської області

Російські окупанти захопили прикордонні райони Харківської області у перші тижні повномасштабного вторгнення.Восени минулого року українські військові звільнили майже всю територію Харківської області. Проте після деокупації росіяни щоденно обстрілюють Харківську область.

Нещодавно окупанти з РСЗВ "Ураган" обстріляли Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Також російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

А вчора внаслідок російського обстрілу у Харківській області було пошкоджено газопровід середнього тиску. Понад 300 жителів залишилися без газу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна Росії проти України
NEWS
Війна між Ізраїлем та ХАМАС уповільнила постачання снарядів в Україну, - Зеленський
Війна між Ізраїлем та ХАМАС уповільнила постачання снарядів в Україну, - Зеленський
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни